В России более 800 тыс. человек вылечились от коронавируса

За сутки медики выявили 4941 случай инфицирования коронавирусом.

По данным оперштаба по борьбе с распространением коронавируса, за прошедшие сутки на территории России выявлен 4941 новый случай инфицирования коронавирусом. При этом в Москве медики зафиксировали 677 случаев инфицирования, в Подмосковье - 163, а в Санкт-Петербурге - 189.

Общее количество инфицированных коронавирусом в России достигло 985346. Более 800 тыс. человек (804383) вылечились от инфекции, 17025 скончались.

Как ранее сообщал Капитал страны, мэр Москвы Сергей Собянин считает, что в столице эпидемия коронавируса закончится в течение 6 месяцев.