Путин признал выборы президента Белоруссии легитимными

Российский лидер одним из первых поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с победой.

Во время интервью журналисту Сергею Брилеву, которое транслировалось на телеканале "Россия 1", президент России Владимир Путин еще раз подчеркнул позицию России по вопросу проведения президентских выборов в Белоруссии. Глава государства напомнил, что наша страна признает выборы состоявшимися и легитимными, поэтому он одним из первых поздравил белорусского лидера Александра Лукашенко с победой. Также, глава России напомнил, что Лукашенко приглашал на выборы представителей ОБСЕ в качестве наблюдателей, но они не приехали. Это, по мнению Владимира Путина, позволяет сделать вывод о том, что позиция по выборам в Белоруссии была определена заранее, пишет РИА Новости.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ситуация в стране начинает стабилизироваться.