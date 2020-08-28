Генпрокуратура выявила нарушения в деле Башкирской содовой компании

В ведомстве приняли решение направить иск об истребовании имущества по делу БСК в Арбитражный суд Башкирии.

Во время проверки, проводимой сотрудниками Генеральной прокуратуры России по факту приватизации Башкирской содовой компании, были обнаружены нарушения законодательства. В сообщении ведомства отмечается, что приватизация была проведена против воли России. В этой связи в Арбитражный суд Башкирии был направлен иск об истребовании имущества из чужого незаконного владения. Полученные в ходе проверки материалы также были направлены в Следственный комитет России, который должен принять решение о заведении уголовного дела в отношении причастных к незаконной приватизации чиновников, пишет РБК.

Напоминаем, что ранее президент России Владимир Путин поручил разобраться и выяснить, почему государство лишилось контрольного пакета акций в Башкирской содовой компании.