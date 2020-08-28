История гибернации насчитывает 250 млн лет

Ученые обнаружили, что древние животные могли впадать в спячку также, как и современные особи.

История гибернации (зимняя спячка) может быть гораздо более древней, чем считалось ранее. Новое исследование предполагает, что 250 миллионов лет назад древний родственник млекопитающих размером со свинью замедлил метаболизм во время суровых антарктических зим, сообщает The New York Times. Древний Lystrosaurus имел короткие клыки, которые росли слоями, похожими на кольца деревьев. Когда исследователи сравнили поперечные сечения шести бивней Lystrosaurus из Антарктиды с четырьмя бивнями, найденными в Южной Африке, они обнаружили, что бивни из Антарктики имели плотно расположенные толстые кольца, что указывает на замедление метаболизма. Такое замедление, вероятно, было вызвано стрессом. А учитывая регулярность этого рисунка - и его сходство с теми, что наблюдаются у современных впадающих в спячку животных, - вероятная причина - древняя спячка.

Ранее ученые обнаружили в Антарктиде прекрасно сохранившийся метеорит.