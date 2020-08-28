Германия может ввести санкции против России из-за Навального

Хайко Маас заявил, что российская сторона должна внести огромный вклад в прояснение ситуации с ухудшением здоровья Алексея Навального.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас в пятницу, 28 августа, сообщил, что Берлин готов ввести дипломатические санкции в отношении Москвы. По его словам, если государственные структуры России окажутся причастными к отравлению российского оппозиционера Алексея Навального, тогда германская сторона наложит ограничительные меры против РФ, пишет агентство Reuters.

Ранее "Капитал страны" писал, что сейчас состояние оппозиционера оценивается как стабильно тяжелое, однако серьезной угрозы для жизни нет.