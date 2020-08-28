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Подтверждена связь между гриппом и серьезными заболеваниями сердца

28.08.2020 18:27
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Подтверждена связь между гриппом и серьезными заболеваниями сердца

Группа исследователей из школы медицины Вашингтонского университета по инфекционным заболеваниям подтвердила связь гриппа с внезапными серьезными заболеваниями сердца.

Новое исследование, в котором приняли участие более 80 000 взрослых пациентов, госпитализированных с гриппом в течение восьми сезонов, показало, что внезапные серьезные сердечные осложнения были обычным явлением и встречались у 12% пациентов, или у 1 из 8.

«До нашего исследования между этой связью были предложения, но наше исследование показывает, насколько она распространена», - сказал ведущий автор Эрик Чоу, научный сотрудник школы медицины Вашингтонского университета по инфекционным заболеваниям.

Исследование подчеркивает важность ранней прививки от гриппа.

«Есть несколько респираторных вирусов, от которых у нас есть вакцина», - сказал он. «Девиз нашей команды: Сделайте прививку от гриппа».

Исследование показало, что у 5% пациентов, госпитализированных с гриппом, были сердечные осложнения, несмотря на отсутствие документально подтвержденных основных состояний.

За последний месяц были случаи, когда у здоровых спортсменов проявлялись признаки сердечных осложнений после выздоровления от COVID-19. Например, 27-летний баскетболист из штата Флорида Майкл Оджо, выздоровевший от COVID-19, умер от сердечного приступа на тренировке.

Чоу сказал, что не удивлен, что это происходит со здоровыми людьми, инфицированными SARS-CoV-2, вирусом, вызывающим COVID-19. Вирус может вызвать повреждение легких и других органов, включая сердце. Воспаление делает сердца уязвимыми для потенциально смертельной аритмии во время интенсивных упражнений.

Результаты исследовании взрослых, госпитализированных с гриппом, также показали, что у 12% были острые сердечные осложнения. Из них 30% поступили в отделение интенсивной терапии и 7% скончались в больнице.

Исследователи рекомендуют делать прививку от гриппа каждому в возрасте 6 месяцев и старше каждый сезон. Согласно полученным результатам, вакцинация от гриппа всегда считается важной для людей с высоким риском развития серьезных осложнений гриппа, включая людей с сердечными заболеваниями. Прививки от гриппа разрешены для людей с сердечными заболеваниями, но люди с сердечными заболеваниями не должны получать живую аттенуированную вакцину против гриппа. Однако им подойдет любая внутримышечная прививка от гриппа, такая, как любая инактивированная или рекомбинантная вакцина, пишет EurekAlert.

Ранее ученые сообщили, что супружеские пары имеют одинаковый риск сердечно-сосудистых заболеваний, которые, в основном, связаны с их образом жизни.

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