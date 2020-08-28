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Ученые обнаружили массивный мост между скоплениями галактик

28.08.2020 17:39
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Ученые обнаружили массивный мост между скоплениями галактик

Открытие моста - еще один заманчивый шаг на пути к наблюдению за космической паутиной: обширной сетью темной материи и газообразного водорода, которая, как считается, составляет основу Вселенной.

Второй раз в истории астрономы наблюдали гигантский мост радиоизлучения между двумя скоплениями галактик, которые готовятся к столкновению. Этот мост является одной из крупнейших структур во Вселенной, и он приближает ученых на один шаг к фундаментальной цели: наблюдению прямых выбросов из космической сети, обширной сети темной материи и газообразного водорода, которые, как считается, образуют основу Вселенной.

Ученые обнаружили мост между скоплениями галактик Abell 1758N и Abell 1758S с помощью низкочастотной решетки (LOFAR), сети радиотелескопов, базирующейся в Нидерландах. LOFAR был разработан частично для поиска этих радиоизлучений, которые имеют более длинные волны и более низкие частоты, чем свет в видимом спектре.

По словам Андреа Боттеон, научного сотрудника Лейденской обсерватории в Нидерландах и первого автора работы, открытие радиомостов с помощью LOFAR - это «первый шаг к тому, что астрофизики хотели бы впервые обнаружить, а именно космическую паутину».

«Вы можете представить мосты в виде небольших нитей, а космическая паутина образована сетью нитей, которые намного больше, чем мосты, соединяющие все скопления во Вселенной», - говорит Боттеон.

Частице, движущейся со скоростью света, потребуется 6,5 миллионов лет, чтобы пересечь радиомост, обнаруженный между скоплениями A1758, каждое из которых имеет ширину в несколько миллионов световых лет.

Это последнее наблюдение последовало за первым открытием радиомоста группой исследователей, которое было опубликовано в прошлом году в журнале Science. Однако скопления A1758 находятся в процессе столкновения и слияния намного раньше, чем первые два скопления галактик, Abell 0399 и Abell 0401. В результате они находятся намного дальше друг от друга.

Боттеон утверждает, что магнитные поля в сочетании с релятивистскими частицами (те, которые движутся со скоростью, близкой к скорости света), создают мост из радиоизлучающей плазмы. А LOFAR позволил обнаружить эти мосты, получив доступ к очень низкочастотному окну наблюдений, которое астрономы не могли исследовать еще несколько лет назад. Теперь, когда с помощью LOFAR наблюдались два моста, ученые хотят знать, насколько часто они встречаются между скоплениями галактик, пишет Vice.

«Я думаю, что эти два радиомоста находятся в очень исключительных парах скоплений галактик, которые в основном являются самыми массивными скоплениями, которые мы можем наблюдать с помощью LOFAR», - подводит итог Боттеон. «Сейчас мы наблюдаем больше скоплений галактик на каждой фазе столкновения и ищем диффузное радиоизлучение».

Как ранее сообщал Капитал страны, согласно новому исследованию профессора Джона Эллиса, сверхновые могли вызвать исчезновение древних видов на Земле.

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