В берлинской клинике Charite рассказали о состоянии Навального

Состояние оппозиционера оценивается как стабильно тяжелое, однако угрозы для жизни нет.

28 августа немецкие врачи клиники Charite, расположенной в Берлине, рассказали, что главный оппозиционер РФ Алексей Навальный по-прежнему находится в искусственной коме. На данный момент его состояние оценивается как стабильно тяжелое. По словам специалистов, серьезной угрозы для жизни нет, однако последствия отравления пока не ясны. Отмечается, что россиянин подключен к аппарату искусственного дыхания, симптомы "холинергического кризиса" начали пропадать, пишет РИА Новости.

Ранее немецкие врачи сообщили, что у Навального нашли признаки отравления.