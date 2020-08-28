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Собянин назвал срок окончания пандемии COVID-19

28.08.2020 15:51
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Собянин назвал срок окончания пандемии COVID-19

Сергей Собянин считает, что в Москве эпидемия коронавируса закончится в течение 6 месяцев.

В пятницу столичный мэр Сергей Собянин во время городского открытого августовского педагогического совета выразил мнение, что Москва окончательно победит новую коронавирусную инфекцию в течение 6 месяцев, или даже раньше. Он отметил, что в настоящее время российские и зарубежные ученые активно работают над созданием эффективной вакцины против COVID-19, а также лекарственных средств и медицинских технологий от вируса. Кроме того Собянин напомнил, что первый препарат для профилактики коронавируса, изготовленный сотрудниками центра им. Гамалеи, уже зарегистрирован. По его мнению, в скором времени начнут появляться аналоги российской вакцины, пишет "Интерфакс".

11 августа 2020 года российский лидер Владимир Путин объявил о создании в РФ первого в мире препарата против COVID-19. Отмечается, что в первую очередь российская вакцина от вируса будет направлена в Белоруссию.

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