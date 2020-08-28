Ангела Меркель отреагировала на призывы отказаться от "Северного потока - 2"

Канцлер Германии сообщила, что Берлин выступает против санкционной политики Вашингтона в отношении второй ветки газопровода.

Канцлер Германии Ангела Меркель в пятницу, 28 августа, на пресс-конференции в Берлине заявила, что строительство российского трубопровода "Северный поток - 2" должно быть завершено, несмотря на давление со стороны США. По ее словам, нельзя отказываться от второй ветки газопровода из-за инцидента с оппозиционером России Алексеем Навальным, поскольку "Северный поток - 2" является исключительно экономическим проектом, пишет ТАСС.

Ранее стало известно, что на фоне предполагаемого отравления россиянина Алексея Навального в Германии зазвучали призывы отказаться от строительства энергетического проекта "Северный поток - 2".

Напомним, что специалисты прокуратуры не увидели причин для возбуждения уголовного дела в связи с возможным отравлением российского оппозиционера.