Лукашенко: ситуация в Белоруссии стабилизируется

Белорусский глава заявил, что в республике пора заняться экономическими вопросами.

Лидер Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу в ходе рабочей поездки в Витебскую область, где посетил предприятие по производству сыров ООО "Савушкин-Орша", сообщил, что ситуация с продолжающимися протестными акциями в стране стабилизируется. По его словам, теперь властям республики необходимо заняться вопросами экономического характера. Об этом передает издание РБК со ссылкой на белорусское агентство БелТА.

Напомним, что на территории Белоруссии уже 20 дней проходят несанкционированные акции протеста против итогов президентских выборов, на которых нынешний глава республики Александр Лукашенко победил шестой раз подряд.

Ранее "Капитал страны" писал, что президенты России и Белоруссии договорились рефинансировать часть госдолга Минска перед Москвой.