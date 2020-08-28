Родителей не пустят в школы в новом учебном году

Родительские собрания будут проходить в режиме онлайн.

Начальник отдела организации надзора по гигиене детей и подростков Роспотребнадзора Галина Яновская рассказала о работе российских школ в новом учебном году. По ее словам, в связи с эпидемиологической обстановкой по коронавирусу школы станут недоступны для родителей, которые смогут заходить в учебные заведения только в случае крайней необходимости. При этом все собрания родителей будут переведены в режим онлайн, пишет РБК.

Напоминаем, что Минпросвещения отвергло предложение Госдумы перенести начало учебного года на октябрь.