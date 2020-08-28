За сутки в России обнаружено 4829 случаев заражения коронавирусом

Общее количество инфицированных в стране достигло 980405 человек.

За прошедшие сутки российские медики зафиксировали 4829 новых случаев инфицирования коронавирусом. Так, в столице отмечено 654 новых случая заражения COVID-19, в Подмосковье медики выявили 150 зараженных, а в Санкт-Петербурге - 187.

Всего в России количество инфицированных коронавирусом достигло 980405 человек, выздоровело 798466, скончалось 16914.

Как стало известно ранее, а Московском регионе будет проходить третья фаза тестирования вакцины от коронавируса, разработанной Центром Гамалеи, мэр Москвы Сергей Собянин предложил москвичам принять участие в тестировании препарата.