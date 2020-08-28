Владимиру Путину доверяют 58% граждан России
Положительно работу президента страны оценили 60% россиян.
Согласно данным опроса, проведенного специалистами фонда "Общественное мнение", более 58% россиян доверяют российскому лидеру Владимиру Путину. Тем не менее около 31% россиян, участвующих в опросе, не доверяют Владимиру Путину, 11% респондентов затруднились ответить на данный вопрос. Также опрос показал, что 60% россиян положительно оценивают деятельность Владимира Путина на посту президента России, 25% участников опроса не одобряют работу президента, а 15% респондентов затруднились с ответом, пишет РИА Новости.
Как ранее сообщал Капитал страны, президент России Владимир Путин признал, что в нашей стране нет работы, а ее население вымирает.
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вранье
Как Президенту - всегда доверяла на 100 %, как Главе команды КабМина Медведева - никогда не доверяла по причине "профнепригодности". Сегодня, с Мишустиным, появился шанс экономического развития... но гири 90-х тяжелы, нужно на народное движение опираться, а для этого - рабочие места и адекватная линейка ЗП, без этих сумасшедших "вилок". МРОТ на 8 часовом рабочем дне не может быть ниже 35 тыс. руб. сегодня.
Этот опрос проводили в стенах Госдумы?