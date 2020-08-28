Владимиру Путину доверяют 58% граждан России

Положительно работу президента страны оценили 60% россиян.

Согласно данным опроса, проведенного специалистами фонда "Общественное мнение", более 58% россиян доверяют российскому лидеру Владимиру Путину. Тем не менее около 31% россиян, участвующих в опросе, не доверяют Владимиру Путину, 11% респондентов затруднились ответить на данный вопрос. Также опрос показал, что 60% россиян положительно оценивают деятельность Владимира Путина на посту президента России, 25% участников опроса не одобряют работу президента, а 15% респондентов затруднились с ответом, пишет РИА Новости.

Как ранее сообщал Капитал страны, президент России Владимир Путин признал, что в нашей стране нет работы, а ее население вымирает.