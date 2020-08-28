Пушков прокомментировал заявления о статусе русского языка в Белоруссии

Подобные заявления тянут Белоруссию на "украинский путь".

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление бывшего главы Верховного совета Белоруссии Станислава Шушкевича о том, что в стране необходимо оставить один государственный язык, лишив такого статуса русский. По словам Пушкова, подобные заявления тянут Белоруссию на "украинский путь". Политик отметил, что такой путь непременно закончится разобщением России и Белоруссии, а также приведет к росту антирусского национализма, пишет РИА Новости.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусская оппозиция планирует запретить использование русского языка в стране.