Три российских порта могут быть открыты для пропуска санкционных товаров

Такое решение позволит увеличить объем транзитных перевозок до 10-15%.

Российские морские порты Восточный, Владивосток и Большой порт Санкт-Петербург могут быть открыты для перевозки санкционных товаров транзитом через Россию. Такое решение принял Минтранс РФ для того, чтобы увеличить объем транзитных перевозок. В настоящее время объем транзитных перевозок в обход территории нашей страны составляет около 95 тысяч в год. Включение вышеуказанных портов в транзитный маршрут позволит увеличить объем перевозок на 10-15%, пишет РИА Новости.

Как ранее сообщал Капитал страны, Россия собирается ужесточить меры по борьбе с ввозом на территорию страны санкционной продукции.