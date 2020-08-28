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Премьер Японии Синдзо Абэ уходит в отставку

28.08.2020 09:57
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Премьер Японии Синдзо Абэ уходит в отставку

Об этом Абэ заявил правящей партии страны.

Как сообщает издание Киодо, ссылаясь на собственные источники в политических кругах, премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен подать в отставку. Об этом Абэ заявил правящему блоку. Решение об уходе с занимаемой им должности премьер принял из-за состояния здоровья: обострившегося язвенного колита. В 2007 году это заболевание уже заставляло политика отказаться от поста премьер-министра, и сейчас ситуация повторяется. Синдзо Абэ будет выполнять свои обязанности до выбора преемника, пишет РИА Новости.

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