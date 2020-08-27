Исследование: увеличение рабочих нагрузок ведет к снижению производительности

Потеря производительности и выгорание часто встречаются среди профессионалов с тяжелой нагрузкой, особенно среди тех, кто занимается физически интенсивной работой, например, среди профессиональных спортсменов.

Согласно новому исследованию Университета Джорджии, опубликованному в Journal of Sports Economics, игроки Национальной футбольной лиги с более тяжелыми рабочими нагрузками, как правило, со временем приходят к более высокой потере производительности.

Однако у этих игроков также более длительная карьера, что может указывать на то, что решения о найме частично основаны на предвзятости статуса или что генеральные менеджеры склонны подписывать игроков в зависимости от того, насколько они узнаваемы или известны в лиге, несмотря на их потерю производительности.

«Мы изучаем, может ли принятие работодателем решений в отношении распределения рабочей нагрузки уменьшить человеческий капитал работника», - сказал Стивен Салага, доцент Педагогического колледжа Мэри Фрэнсис и основной автор исследования. «Мы обнаружили, что чем большую нагрузку на игрока назначает работодатель, тем сильнее падает его производительность в следующем году».

Хотя данные, использованные в исследовании, относятся к одной отрасли, результаты могут также применяться в других условиях занятости, особенно в тех, где физический труд является обычным явлением. Например, строительные или торговые рабочие потенциально могут столкнуться с аналогичными потерями человеческого капитала в ответ на увеличение рабочей нагрузки.

Человеческий капитал - это экономическая ценность навыков, знаний и опыта сотрудника. У рабочих обычно наблюдается ухудшение человеческого капитала, когда они временно покидают рынок труда - добровольно или недобровольно - из-за беременности, воспитания детей, семейных обязанностей, безработицы, военной службы и т. д. В некоторых отраслях, например, в профессиональном спорте и других профессиях, требующих высокой физической нагрузки, нагрузка, назначаемая работодателем, также может способствовать ухудшению человеческого капитала, пишет NewsWise.

Ранее в материале Капитала страны "Абонент временно недоступен. Как работать дома и не выгореть" предлагалось несколько советов о том, как можно избежать профессионального выгорания при работе из дома.