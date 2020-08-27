Супружеские пары имеют одинаковый риск сердечно-сосудистых заболеваний

Новое исследование японских ученых изучает, как супруги могут влиять на состояние здоровья друг друга. Исследователи говорят, что общий образ жизни пар подвергает их одинаковому риску сердечно-сосудистых заболеваний.

По мнению исследователей из Университета Цукубы, Япония, супружеские пары имеют много одинаковых проблем со здоровьем, включая сердечно-сосудистые заболевания. Их работа показала, что, когда мужья проходят лечение от факторов риска, связанных с сердечно-сосудистыми заболеваниями, женам, вероятно, потребуется лечение от тех же состояний.

«Супружеские пары разделяют предпочтения в еде и режим питания, образ жизни в отношении уровней активности, отношение к физическим упражнениям, а также курение и алкоголь», - сказал исследователь Такехиро Сугияма. «Конкордантные паттерны болезней в супружеских парах могут относиться к рискам хронических заболеваний, которые можно снизить путем изменения повседневных привычек, а не к неизменяемым генетическим рискам».

Чтобы лучше понять общие риски, с которыми супружеские пары могут столкнуться, когда дело доходит до сердечно-сосудистых заболеваний, исследователи проанализировали ответы более 86 000 пар, участвующих в Комплексном обследовании условий жизни. Все пары были старше 40 лет, и они сообщили о нескольких факторах, включая состояние своего здоровья, долгосрочное медицинское обслуживание и общую структуру семьи.

В первую очередь исследователей интересовали три показателя здоровья, связанные с сердечно-сосудистыми заболеваниями: высокий уровень холестерина, высокое кровяное давление и диабет. Они учли несколько внешних факторов, таких как возраст, доступ к медицинскому обслуживанию, привычки к алкоголю и курению, среди нескольких других, чтобы получить наиболее четкую картину того, как супруги могут влиять на здоровье друг друга.

Исследование показало, что, когда мужья получали лечение от любого из вышеперечисленных состояний, их жены с одинаковой вероятностью получали лечение от того же заболевания. Поскольку эти состояния здоровья часто связаны с выбором повседневного образа жизни, очевидно, что супруги могут оказывать прямое влияние на здоровье друг друга в долгосрочной перспективе.

Исследователи надеются, что эти результаты побудят граждан к более глубокому диалогу с их врачами, поскольку знание подробностей о супруге пациента может дать ключевую информацию о потенциальных факторах риска, пишет ConsumerAffairs.

«Наши выводы подчеркивают, что медицинские работники должны работать не только с кровными родственниками пациентов, но и с их супругами», - сказал исследователь Нанако Тамия. «Медицинская информация должна включать данные партнера. Помимо оптимизации индивидуальной терапии, необходимы вмешательства на уровне семьи. Пары тоже должны ценить свое влияние на состояние здоровья друг друга».

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