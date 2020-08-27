Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
Главное Новости бизнеса Новости дня Аналитика Узнай, страна! Спецпроекты О нас
27 АВГ, 22:59 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

27 АВГ, 22:59 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+

Супружеские пары имеют одинаковый риск сердечно-сосудистых заболеваний

27.08.2020 20:53
Комментарии
Супружеские пары имеют одинаковый риск сердечно-сосудистых заболеваний

Новое исследование японских ученых изучает, как супруги могут влиять на состояние здоровья друг друга. Исследователи говорят, что общий образ жизни пар подвергает их одинаковому риску сердечно-сосудистых заболеваний.

По мнению исследователей из Университета Цукубы, Япония, супружеские пары имеют много одинаковых проблем со здоровьем, включая сердечно-сосудистые заболевания. Их работа показала, что, когда мужья проходят лечение от факторов риска, связанных с сердечно-сосудистыми заболеваниями, женам, вероятно, потребуется лечение от тех же состояний.

«Супружеские пары разделяют предпочтения в еде и режим питания, образ жизни в отношении уровней активности, отношение к физическим упражнениям, а также курение и алкоголь», - сказал исследователь Такехиро Сугияма. «Конкордантные паттерны болезней в супружеских парах могут относиться к рискам хронических заболеваний, которые можно снизить путем изменения повседневных привычек, а не к неизменяемым генетическим рискам».

Чтобы лучше понять общие риски, с которыми супружеские пары могут столкнуться, когда дело доходит до сердечно-сосудистых заболеваний, исследователи проанализировали ответы более 86 000 пар, участвующих в Комплексном обследовании условий жизни. Все пары были старше 40 лет, и они сообщили о нескольких факторах, включая состояние своего здоровья, долгосрочное медицинское обслуживание и общую структуру семьи.

В первую очередь исследователей интересовали три показателя здоровья, связанные с сердечно-сосудистыми заболеваниями: высокий уровень холестерина, высокое кровяное давление и диабет. Они учли несколько внешних факторов, таких как возраст, доступ к медицинскому обслуживанию, привычки к алкоголю и курению, среди нескольких других, чтобы получить наиболее четкую картину того, как супруги могут влиять на здоровье друг друга.

Исследование показало, что, когда мужья получали лечение от любого из вышеперечисленных состояний, их жены с одинаковой вероятностью получали лечение от того же заболевания. Поскольку эти состояния здоровья часто связаны с выбором повседневного образа жизни, очевидно, что супруги могут оказывать прямое влияние на здоровье друг друга в долгосрочной перспективе.

Исследователи надеются, что эти результаты побудят граждан к более глубокому диалогу с их врачами, поскольку знание подробностей о супруге пациента может дать ключевую информацию о потенциальных факторах риска, пишет ConsumerAffairs.

«Наши выводы подчеркивают, что медицинские работники должны работать не только с кровными родственниками пациентов, но и с их супругами», - сказал исследователь Нанако Тамия. «Медицинская информация должна включать данные партнера. Помимо оптимизации индивидуальной терапии, необходимы вмешательства на уровне семьи. Пары тоже должны ценить свое влияние на состояние здоровья друг друга».

Ранее американские исследователи доказали, что средиземноморская диета может снизить риск болезни Паркинсона.

Комментировать (без регистрации)
Коронавирус становится менее опасным
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Правительство заморозило пенсии на 10 лет. Путин разрешил

Правительство заморозило пенсии на 10 лет. Путин разрешил
Экономика

Власти «потеряли» госимущества на 90 млрд долларов

Власти «потеряли» госимущества на 90 млрд долларов
Экономика

Лукашенко не отдаст России 1 млрд долларов. Самому нужны

Лукашенко не отдаст России 1 млрд долларов. Самому нужны
Экономика

«Сделать фарш» из Лукашенко. Путин готов послать в Белоруссию силовиков

«Сделать фарш» из Лукашенко. Путин готов послать в Белоруссию силовиков
Политика

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

ТПП РФ: пандемия может привести к перераспределнию собственности на рынке торговой недвижимости

ТПП РФ: пандемия может привести к перераспределнию собственности на рынке торговой недвижимости

В Магнитогорске запустили первый на Урале завод по производству СПГ для криозаправок экотранспорта

В Магнитогорске запустили первый на Урале завод по производству СПГ для криозаправок экотранспорта

Новости дня

21:30 Исследование: увеличение рабочих нагрузок ведет к снижению производительности Исследование: увеличение рабочих нагрузок ведет к снижению производительности
Президент даст большое интервью
Президент даст большое интервью
20:34 Нанесение удара по монетаризму Нанесение удара по монетаризму
20:06 По инциденту с Навальным не будет возбуждено уголовное дело По инциденту с Навальным не будет возбуждено уголовное дело
18:48 Польша призвала Россию не вмешиваться в белорусскую ситуацию Польша призвала Россию не вмешиваться в белорусскую ситуацию
17:53 Путин: сформирован резерв силовиков России для помощи Белоруссии Путин: сформирован резерв силовиков России для помощи Белоруссии
16:19 ПФР хотят закрыть ПФР хотят закрыть
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
15:42 Путин и Лукашенко договорились рефинансировать госдолг Белоруссии Путин и Лукашенко договорились рефинансировать госдолг Белоруссии

Узнай, страна!

18:09 ТПП РФ: пандемия может привести к перераспределнию собственности на рынке торговой недвижимости ТПП РФ: пандемия может привести к перераспределнию собственности на рынке торговой недвижимости
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
12:39 В Магнитогорске запустили первый на Урале завод по производству СПГ для криозаправок экотранспорта В Магнитогорске запустили первый на Урале завод по производству СПГ для криозаправок экотранспорта
11:20 В Подмосковье решили проблему пробок, открыв новый путепровод с проездом до шоссе за 5 минут В Подмосковье решили проблему пробок, открыв новый путепровод с проездом до шоссе за 5 минут
10:53 В Туле создали приборы для реанимации и реабилитации при пересадке органов, не имеющие аналогов в РФ В Туле создали приборы для реанимации и реабилитации при пересадке органов, не имеющие аналогов в РФ
26 АВГ, 13:37 В Ивановской области начали возрождать крупнейшее в РФ промышленное производство технической конопли В Ивановской области начали возрождать крупнейшее в РФ промышленное производство технической конопли
26 АВГ, 12:59 В Поморье стартовало строительство крупнейшей на Крайнем Севере роботизированной молочной мегафермы В Поморье стартовало строительство крупнейшей на Крайнем Севере роботизированной молочной мегафермы
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
26 АВГ, 12:07 В Кузбассе открыли крупнейший в мире техцентр БЕЛАЗ, создав 300 рабочих мест и побив рекорд Гиннесса В Кузбассе открыли крупнейший в мире техцентр БЕЛАЗ, создав 300 рабочих мест и побив рекорд Гиннесса
25 АВГ, 16:42 На Ямале добыта первая нефть в северной части одного из самых крупных месторождений Арктики На Ямале добыта первая нефть в северной части одного из самых крупных месторождений Арктики
25 АВГ, 16:19 В Челябинской области запустили уникальное и единственное в РФ производство огнеупорных продуктов В Челябинской области запустили уникальное и единственное в РФ производство огнеупорных продуктов
25 АВГ, 14:59 Курганские машиностроители произвели беспилотный автокомплекс для тушения пожаров в опасных условиях Курганские машиностроители произвели беспилотный автокомплекс для тушения пожаров в опасных условиях
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter