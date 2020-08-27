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Нанесение удара по монетаризму

27.08.2020 20:34
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Нанесение удара по монетаризму

Эндогенные деньги (от греческого «эндон», что означает «внутренний»), согласно установленному определению, - это деньги, созданные внутри экономики в ответ на ее импульсы. Хозяйство в данном случае рассматривается как закрытая и автономная единица.

Профессор кафедры экономической теории и методологии Института экономики и предпринимательства ННГУ им. Лобачевского Марина Малкина и научный сотрудника Центра макроэкономики и микроэкономики Университета Игорь Моисеев опубликовали статью «Эндогенность денежной массы в российской экономике в условиях смены денежно-кредитного режима» опубликована в разделе «Денежно-кредитная политика» в новом номере «Финансового журнала».

«В статье рассматривается эндогенность денежной массы в российской экономике в контексте изменений, внесенных в правила денежно-кредитного регулирования. Обобщены и проанализированы основные концепции современной теории эндогенных денег, описаны подходы различных исследователей. к изучению влияния финансовых инноваций и изменения принципов денежно-кредитного регулирования на эндогенность денежной массы», - отмечает Марина Малкина.

В эмпирической части исследования для проверки гипотезы об эндогенном происхождении денежной массы в российской экономике в 2010-2018 гг. авторы применили тест причинности Грейнджера и тест коинтеграции Йохансена, а также модели VAR и VECM. Исследование основано на ежемесячных данных по денежной сфере (денежный агрегат М2, денежная база и денежный мультипликатор), банковской сфере (кредиты, депозиты и процентная ставка) и транзакционному сектору экономики (оптовый и розничный оборот).

Временные ряды были разбиты на два интервала: 2010-2013 гг. и 2014-2018 гг., когда произошло изменение денежно-кредитного режима (введение ключевой ставки, изменение системы рефинансирования, переход к таргетированию инфляции и плавающему обменному курсу рубля).

«В результате нашего исследования мы получили доказательства эндогенного происхождения денежной массы в российской экономике для обоих периодов времени, а также подтвердились гипотезы структурализма и предпочтения ликвидности. В краткосрочной перспективе в 2010-2013 гг. на рост спроса на деньги (через денежный мультипликатор) отреагировали в основном коммерческие банки, однако в долгосрочной перспективе преобладал Банк России (через изменение денежной базы)», - продолжает Игорь Моисеев.

В 2014–2018 годах Банк России продемонстрировал эффективную адаптацию денежной массы к спросу на деньги, что нашло отражение в реакции денежной базы в краткосрочной перспективе.

Между тем, в этот период роль коммерческих банков в кредитовании возросла за счет оперативного управления собственными ресурсами, что отразилось на реакции денежного мультипликатора на рост деловой активности в стране.

Эти изменения свидетельствовали об усилении эндогенности денежной массы в российской экономике. Помимо пассивной адаптации, исследователи ННГУ им. Лобачевского выявили особый тип активности в монетарной сфере: инициатива денежной эмиссии исходила не столько от монетарных властей, сколько от коммерческих банков, борющихся за долю рынка в условиях интенсификации банковского дела, конкуренции и снижения банковской маржи, пишет phys.org.

Как ранее сообщал Капитал страны, Минфин России поддержал рубль увеличив государственный долг страны.

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