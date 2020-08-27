По инциденту с Навальным не будет возбуждено уголовное дело

Прокуратура не видит причин для возбуждения уголовного дела в связи с предполагаемым отравлением оппозиционера Алексея Навального.

В ходе проводимой проверки инцидента о предполагаемом отравлении российского оппозиционера Алексея Навального, специалисты Генпрокуратуры не выявили причин для возбуждения уголовного дела. Как сообщили в пресс-службе ведомства, не было найдено никаких данных, которые свидетельствовали бы о совершении преступных действий в отношении Навального. Также в Генпрокуратуре сообщили, что направили запрос немецкой стороне о сотрудничестве в расследовании данного дела с просьбой предоставить свидетельства о нахождении в организме оппозиционера отравляющих веществ. Сообщается, что Германия получила запрос и выразила готовность к сотрудничеству с органами правопорядка, пишет РБК.

Напоминаем, что ранее стало известно о том, что начиная с 20 числа Западно-Сибирская транспортная прокуратура проводит досудебное расследование в связи с инцидентом, произошедшим с Алексеем Навальным. По данным ведомства, эта процедура является стандартной практикой при возникновении инцидентов с авиапассажирами.