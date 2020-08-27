Польша призвала Россию не вмешиваться в белорусскую ситуацию

Матеуш Моравецкий сообщил, что силовое вмешательство РФ в республику будет расцениваться как враждебный акт.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на своей странице в Twitter написал, что российское правительство должно немедленно отказаться от планов по возможному силовому вмешательству в белорусскую ситуацию. По его мнению, подобный акт со стороны России противоречит международному праву, а также правам граждан Белоруссии, которые хотят самостоятельно решать свою судьбу.

Ранее сообщалось, что российский глава Владимир Путин создал специальный резерв из сотрудников правоохранительных органов страны, который при необходимости будет задействован для оказания помощи Белоруссии.