Путин: сформирован резерв силовиков России для помощи Белоруссии

Глава российского государства заявил, что РФ надеется на мирное разрешение белорусских проблем.

Лидер РФ Владимир Путин 27 августа в эфире канала "Россия 1" сообщил, что Москва сформировала резерв из сотрудников правоохранительных органов для оказания помощи Белоруссии. По его словам, РФ сделала это по просьбе белорусского главы Александра Лукашенко. Путин добавил, что данный резерв российских силовиков будет использован только в том случае, если ситуация в республике выйдет из-под контроля, однако сейчас такой необходимости нет, поскольку обстановка в Белоруссии начинает стабилизироваться, пишут "Известия".

Ранее Владимир Путин рассказал, что происшествие с задержанием граждан РФ под Минском является совместной акцией спецслужб Украины и США.