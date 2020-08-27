ПФР хотят закрыть

Платить пенсии гражданам РФ предложили из бюджета страны.

Лидер фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов, ссылаясь на недавно выявленные аудиторами Счетной палаты нарушения в работе ПФР, предложил российским властям ликвидировать фонд. По его словам, ПФР является ненужным посредником, удобнее будет платить пенсионные выплаты гражданам напрямую из бюджета страны. Также он добавил, что содержание фонда обходится россиянам слишком дорого, пишет ТАСС.

Ранее "Капитал страны" сообщал, что правительство России выделило 34,3 млрд рублей для выплаты ежемесячных пособий детям в возрасте от 3 до 7 лет.