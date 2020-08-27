Путин и Лукашенко договорились рефинансировать госдолг Белоруссии

Александр Лукашенко заявил, что власти республики не допустят обвала национальной валюты.

В четверг белорусский глава Александр Лукашенко сообщил, что договорился с российским коллегой Владимиром Путиным рефинансировать $1 млрд долга Минска перед Москвой. По его словам, сегодня, 27 августа, премьер-министры Белоруссии и России Роман Головченко и Михаил Мишустин обсудят соответствующий вопрос. Также Лукашенко подчеркнул, что данная сумма останется в республике, став "хорошим подкреплением" для белорусского рубля. Об этом пишет издание РБК со ссылкой на агентство БелТА.

Напомним, что национальная валюта Белоруссии значительно ослабела на фоне беспорядков, которые начались после выборов президента. Отмечается, что на сегодняшний день курс доллара по отношению к белорусскому рублю с 10 августа вырос на 8,17%, а евро - на 7,99%.

Ранее "Капитал страны" писал, что Москва готова рассмотреть вопрос о рефинансировании госдолга Минска, если от властей республики поступит соответствующее предложение.