Путин: задержание граждан РФ под Минском было операцией США и Украины

Глава России считает, что арестованных россиян специально направили в Белоруссию и "представили в качестве возможной ударной силы" для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране перед президентскими выборами.

Президент РФ Владимир Путин в большом интервью ТК "Россия24" заявил, что инцидент с арестом граждан России на белорусской территории является совместной операцией спецслужб Киева и Вашингтона, которые "затащили" россиян в Минск.

"Сейчас это достоверно известно", - сказал глава государства.

По словам Владимира Путина, некоторые участники данной акции и люди, хорошо знакомые с операцией, уже открыто говорят об этом. Также президент отметил, что российских граждан целенаправленно отправили в Белоруссию и "представили в качестве возможной ударной силы" для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в республике в ходе предвыборной кампании, пишет ТАСС.

Напомним, что 29 июля белорусские власти уведомили Москву о задержании 33 россиян. Арестованных граждан РФ подозревали в подготовке и организации беспорядков в республике перед президентскими выборами, которые состоялись 9 августа.