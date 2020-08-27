Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
Главное Новости бизнеса Новости дня Аналитика Узнай, страна! Спецпроекты О нас
27 АВГ, 18:51 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

27 АВГ, 18:51 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+

Путин: задержание граждан РФ под Минском было операцией США и Украины

27.08.2020 14:45
Комментарии
Путин: задержание граждан РФ под Минском было операцией США и Украины

Глава России считает, что арестованных россиян специально направили в Белоруссию и "представили в качестве возможной ударной силы" для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране перед президентскими выборами.

Президент РФ Владимир Путин в большом интервью ТК "Россия24" заявил, что инцидент с арестом граждан России на белорусской территории является совместной операцией спецслужб Киева и Вашингтона, которые "затащили" россиян в Минск.

"Сейчас это достоверно известно", - сказал глава государства.

По словам Владимира Путина, некоторые участники данной акции и люди, хорошо знакомые с операцией, уже открыто говорят об этом. Также президент отметил, что российских граждан целенаправленно отправили в Белоруссию и "представили в качестве возможной ударной силы" для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в республике в ходе предвыборной кампании, пишет ТАСС.

Напомним, что 29 июля белорусские власти уведомили Москву о задержании 33 россиян. Арестованных граждан РФ подозревали в подготовке и организации беспорядков в республике перед президентскими выборами, которые состоялись 9 августа.

Комментировать (без регистрации)
Президент даст большое интервью
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Власти «потеряли» госимущества на 90 млрд долларов

Власти «потеряли» госимущества на 90 млрд долларов
Экономика

Лукашенко не отдаст России 1 млрд долларов. Самому нужны

Лукашенко не отдаст России 1 млрд долларов. Самому нужны
Экономика

«Сделать фарш» из Лукашенко. Путин готов послать в Белоруссию силовиков

«Сделать фарш» из Лукашенко. Путин готов послать в Белоруссию силовиков
Политика

Минфин остановил падение рубля. Для этого пришлось взять в долг

Минфин остановил падение рубля. Для этого пришлось взять в долг
Экономика 3

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

ТПП РФ: пандемия может привести к перераспределнию собственности на рынке торговой недвижимости

ТПП РФ: пандемия может привести к перераспределнию собственности на рынке торговой недвижимости

В Магнитогорске запустили первый на Урале завод по производству СПГ для криозаправок экотранспорта

В Магнитогорске запустили первый на Урале завод по производству СПГ для криозаправок экотранспорта

Новости дня

18:48 Польша призвала Россию не вмешиваться в белорусскую ситуацию Польша призвала Россию не вмешиваться в белорусскую ситуацию
Президент даст большое интервью
Президент даст большое интервью
17:53 Путин: сформирован резерв силовиков России для помощи Белоруссии Путин: сформирован резерв силовиков России для помощи Белоруссии
16:19 ПФР хотят закрыть ПФР хотят закрыть
15:42 Путин и Лукашенко договорились рефинансировать госдолг Белоруссии Путин и Лукашенко договорились рефинансировать госдолг Белоруссии
12:43 МВД проводит доследственную проверку госпитализации Навального МВД проводит доследственную проверку госпитализации Навального
12:24 Правительство выделило 34,3 млрд рублей на детские пособия Правительство выделило 34,3 млрд рублей на детские пособия
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
12:01 В России выявлено 4711 новых случаев заражения коронавирусом В России выявлено 4711 новых случаев заражения коронавирусом

Узнай, страна!

18:09 ТПП РФ: пандемия может привести к перераспределнию собственности на рынке торговой недвижимости ТПП РФ: пандемия может привести к перераспределнию собственности на рынке торговой недвижимости
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
12:39 В Магнитогорске запустили первый на Урале завод по производству СПГ для криозаправок экотранспорта В Магнитогорске запустили первый на Урале завод по производству СПГ для криозаправок экотранспорта
11:20 В Подмосковье решили проблему пробок, открыв новый путепровод с проездом до шоссе за 5 минут В Подмосковье решили проблему пробок, открыв новый путепровод с проездом до шоссе за 5 минут
10:53 В Туле создали приборы для реанимации и реабилитации при пересадке органов, не имеющие аналогов в РФ В Туле создали приборы для реанимации и реабилитации при пересадке органов, не имеющие аналогов в РФ
26 АВГ, 13:37 В Ивановской области начали возрождать крупнейшее в РФ промышленное производство технической конопли В Ивановской области начали возрождать крупнейшее в РФ промышленное производство технической конопли
26 АВГ, 12:59 В Поморье стартовало строительство крупнейшей на Крайнем Севере роботизированной молочной мегафермы В Поморье стартовало строительство крупнейшей на Крайнем Севере роботизированной молочной мегафермы
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
26 АВГ, 12:07 В Кузбассе открыли крупнейший в мире техцентр БЕЛАЗ, создав 300 рабочих мест и побив рекорд Гиннесса В Кузбассе открыли крупнейший в мире техцентр БЕЛАЗ, создав 300 рабочих мест и побив рекорд Гиннесса
25 АВГ, 16:42 На Ямале добыта первая нефть в северной части одного из самых крупных месторождений Арктики На Ямале добыта первая нефть в северной части одного из самых крупных месторождений Арктики
25 АВГ, 16:19 В Челябинской области запустили уникальное и единственное в РФ производство огнеупорных продуктов В Челябинской области запустили уникальное и единственное в РФ производство огнеупорных продуктов
25 АВГ, 14:59 Курганские машиностроители произвели беспилотный автокомплекс для тушения пожаров в опасных условиях Курганские машиностроители произвели беспилотный автокомплекс для тушения пожаров в опасных условиях
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter