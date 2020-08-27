МВД проводит доследственную проверку госпитализации Навального

Проверка начата еще 20 августа.

Как сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, ведомство проводит доследственную проверку по факту госпитализации Алексея Навального в Омске. Проверка проводится в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства России. Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов в ходе проверки установят все обстоятельства инцидента, в результате чего будет принято решение о возбуждении уголовного дела, пишет РИА Новости.

Как ранее сообщал Капитал страны, инцидент с российским оппозиционером Алексеем Навальным может испортить отношения канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента России Владимира Путина.