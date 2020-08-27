Правительство выделило 34,3 млрд рублей на детские пособия

Для выплаты пособий выделено 34,3 млрд рублей из резервного фонда Правительства.

Правительство России приняло решение выделить из своего резервного фонда 34,3 млрд рублей для выплаты ежемесячных пособий детям от 3 до 7 лет до конца 2020 год. Отмечается, что необходимость в увеличении ранее установленной суммы связана с тем, что Министерство труда скорректировало данные о количестве детей с 3 до 7 лет в России. По данным ведомства на 14 августа текущего года, пособие получат 3 млн 16 тысяч маленьких россиян, пишет ТАСС.

Ранее стало известно, что Минфин отказал россиянам в выплатах на детей до 16 лет в августе и сентябре.