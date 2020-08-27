В России выявлено 4711 новых случаев заражения коронавирусом

Всего в России зафиксировано 975576 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Согласно данным оперштаба по борьбе с распространением коронавируса, за прошедшие сутки российские медики выявили 4711 новых случаев инфицирования коронавирусом. Из них в Москве обнаружено 637 заболевших, в Московской области - 148, а в Санкт-Петербурге - 184.

Общее количество зараженных коронавирусом в России составило 975576 человек, выздоровел 792561, скончалось 16804 человека.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что Центр Гамалеи начинает третью фазу тестирования разработанной вакцины от коронавируса и предложил москвичам принять участие в исследовании.