Президент даст большое интервью

Интервью главы государства будет транслировать телеканал "Россия 24".

Президент России Владимир Путин даст большое интервью. Известно, что трансляция мероприятия будет проходить на телеканале "Россия 24". Согласно полученным данным глава государства ответит на самые актуальные вопросы как внутренней, так и внешней повестки и расскажет о принятии властями тех или иных решений, пишет РИА Новости. Трансляция состоится в четверг в 14:00 мск, интервьюировать президента будет Сергей Брилев.

Ранее президент России Владимир Путин признал, что в России нет работы, а население вымирает.