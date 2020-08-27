В России могут пропасть безлимитные тарифы

От безлимитного тарифа на интернет уже отказались в МТС и Tele2.

Некоторые операторы сотовой связи в России стали убирать безлимитные тарифы. Так, решение об отменен безлимитного тарифа на интернет приняли в Tele2 и МТС. Новые пользователи уже не смогут оформить услугу "Очень много интернета" (Tele2) или безлимитную опцию "Тарифище" (МТС). Однако клиенты, у которых они подключены могут сохранить за собой данные услуги, но при отказе от них не смогут вернуть их обратно. "ВТБ Мобайл", "Мегафоне" и Yota пока не планируют отмену безлимитных тарифов, но будут следить за развитием ситуации, пишут Известия.

Ранее Капитал страны сообщал, что в России подорожает домашний интернет и ТВ.