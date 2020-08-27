Данные 55 тыс. банковских карт пользователей Joom попали в сеть

Банк России и Visa предупредили банки об утечке данных клиентов.

Специалисты Банка России и компании Visa выявили произошедшую утечку данных банковских карт россиян. По полученным данным сведения о 55 тыс. карт, которые были использованы на маркетплейсе Joom попали в сеть. Базы, размещенные в Telegram-каналах, содержат полные сведения о банковской карте и данные о ее держателе, включая телефон и место жительства, пишет РБК. Банки организовали перевыпуск попавших в сеть карт.

В Joom знают об утечке и заявляют, что она произошла еще в марте, о чем ранее сообщала компания. Но тогда шла речь об утечке данных порядка 1 тыс. банковских карт. В компании не подтвердили утечку данных 55 тыс. карт заявив, что сначала специалистам необходимо проанализировать вышеуказанные базы.

Как ранее сообщал Капитал страны, россиян хотят защитить от банковских мошенников, создав специальную антифрод-систему для распознования подозрительных звонков.