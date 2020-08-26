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Москвичам предложили принять участие в тестировании вакцины от COVID-19

26.08.2020 20:49
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Москвичам предложили принять участие в тестировании вакцины от COVID-19

Участники тестирования будут находиться под постоянным медицинским наблюдением, а некоторые получат браслеты для измерения температуры тела и давления.

Исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи начинает третью фазу тестирования разработанной специалистами центра вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин, где будет проходить массовое тестирование препарата на людях. Собянин предложил москвичам принять участие в исследовании. На портале mos.ru. можно ознакомиться с информацией о тестах и оставить заявку на участие в программе тестирования. По словам Собянина будут отобраны 40 тыс. человек, которые пройдут все необходимые медицинские исследования.

Мэр также сообщил, что все участники тестирования, рассчитанного на 6 месяцев, будут находиться под медицинским наблюдением, а некоторые даже получат специальные браслеты для измерения температуры тела и давления. Также исследуемые будут пользоваться специальным мобильным приложением для ежедневного фиксирования своего самочувствия. При этом Собянин отметил абсолютную безопасность вакцины и подчеркнул, что препарат не содержит живого вируса, поэтому участники тестирования не будут переносчиками коронавируса, пишет РИА Новости.

Напоминаем, что согласно последним данным общее количество инфицированных коронавирусом в Москве составляет 259070 человек, из них 208193 выздоровели, а 4764 человека скончались от инфекции. Всего в России зафиксировано 970865 случаев заражения коронавирусом.

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За сутки в России выявлено 4676 новых случаев инфицирования коронавирусом
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