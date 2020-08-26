Президент поручил разобраться в ситуации с Башкирской содовой компанией

Одно из крупнейших химических предприятий России Башкирская содовая компания попала в поле зрения общественности после начала протестов из-за намерения предприятия проводить работы по добыче соды на горе Куштау.

Президент России Владимир Путин дал поручение Правительству и губернатору Башкирии разобраться с ситуацией, сложившейся с Башкирской содовой компанией (БСК). Так, по словам президента, после того, как государство утратило контроль над компанией, сократив свою долю с 62% до 38%, стало происходить выкачивание средств из предприятия, которые направляются в офшоры Кипра, а также во Францию и Швейцарию. Президент также обратился к Прокуратуре с просьбой проверить законность отчуждения акций, приведшего к утрате контроля над компанией со стороны государства, пишет РБК.

Как ранее сообщал Капитал страны, активистам удалось отстоять гору Куштау, уникальный природный объект Башкортостана.