Вашингтон ввел новые санкции против России

США подозревают пять НИИ РФ в производстве химического и биологического оружия.

Соединенные Штаты Америки в очередной раз расширили санкции в отношении Российской Федерации. Отмечается, что новые ограничительные меры Вашингтона были введены против пяти российских научно-исследовательских институтов (НИИ), включая НИИ Министерства обороны, который участвовал в создании вакцины против новой коронавирусной инфекции, пишет РИА Новости.

Ранее "Капитал страны" сообщал, что австрийские власти приняли решение выслать одного российского дипломата. Посол России в Австрии должен покинуть территорию страны до 1 сентября.