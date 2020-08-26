Форум в Давосе перенесли из-за COVID-19

Даты проведения нового ежегодного заседания ВЭФ будут объявлены позднее.

Управляющий директор Всемирного экономического форума (ВЭФ) Эдриан Монк в среду, 26 августа, сообщил, что ежегодное заседание в Давосе будет перенесено с конца января на начало лета следующего года. По его словам, соответствующее решение было принято из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, пишет ТАСС.

Справка

Всемирный экономический форум, учрежденный в 1971 году, является швейцарской неправительственной организацией, которая каждый год проводит встречи в Давосе для обсуждения мировых проблем. В заседаниях ВЭФ принимают участие политические лидеры, ведущие бизнесмены и эксперты в различных областях.