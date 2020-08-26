Тихановская: время для разговора с РФ не пришло

Светлана Тихановская сообщила, что готова вести переговоры со всеми странами, но при условии сохранения суверенитета республики.

Баллотировавшаяся на пост главы Белоруссии Светлана Тихановская заявила, оппозиция республики открыта для переговоров со всеми странами, однако время для разговора с Российской Федерацией пока не пришло. Также она добавила, что было бы хорошо, если бы Москва поддержала борьбу белорусских граждан за свои права, но при условии уважения суверенитета страны, пишет РБК.

Напомним, что белорусская оппозиция открыта для диалога с властями Белоруссии.