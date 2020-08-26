Главврач омской больницы обратился к немецким медикам из-за ситуации с Навальным

При поступлении оппозиционера в омскую больницу рассматривалась версия интоксикации, однако диагноз не нашел своего подтверждения.

Главврач Омской больницы скорой медицинской помощи №1 Александр Мураховский направил немецким медикам из клиники Charite письмо, где попросил коллег из Берлина предоставить информацию, на основе которой был сделан вывод об отравлении оппозиционера из РФ Алексея Навального. Соответствующее письмо российских врачей было показано в эфире ТК "Россия 1".

Также Мураховский подчеркнул, что при поступлении оппозиционера омские медики сначала подозревали отравление, однако данный диагноз был снят, так как лабораторные тесты показали отрицательные результаты, пишет РИА Новости.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал зарубежные страны "не приклеивать какие-то ярлыки" к происшествию с Навальным, поскольку версия интоксикации на данный момент не подтверждена.