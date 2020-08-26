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Кремль рассчитывает, что инцидент с Навальным не повлияет на отношения с Западом

26.08.2020 14:49
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Кремль рассчитывает, что инцидент с Навальным не повлияет на отношения с Западом

Дмитрий Песков подчеркнул, что российская сторона не меньше других стран заинтересована в том, чтобы узнать причины ухудшения состояния Алексея Навального.

Пресс-секретарь лидера России Дмитрий Песков заявил журналистам, что Кремль не видит причин для ухудшения отношений с западными странами из-за происшествия с российским радикальным оппозиционером Алексеем Навальным. Он отметил, что Москва призывает мировое сообщество "не приклеивать какие-то ярлыки" к ситуации с гражданином РФ, поскольку факт отравления на данный момент не подтвержден. Песков пояснил, что сначала необходимо установить вещество, которое могло привести к ухудшению состояния Навального, а уже потом говорить об отравлении. Также пресс-секретарь российского главы напомнил, что омские врачи не смогли найти отравляющую субстанцию в организме оппозиционера. По его словам, пока неизвестно, удалось ли немецким медикам найти отравляющее вещество, пишет ТАСС.

Ранее врачи берлинской клиники Charite сообщили, что Навальный был отравлен.

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