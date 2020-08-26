Россиян хотят защитить от банковских мошенников

По мнению разработчиков новой антифрод-системы, она позволит в разы снизить количество хищений средств со счетов россиян.

Минэкономразвития, мобильные операторы и АНО «Цифровая экономика» создадут и протестируют специальную антифрод-систему, которая позволит защитить граждан от звонков злоумышленников. Так, по данным полученным от директора направления «Нормативное регулирование» организации «Цифровая экономика» Дмитрия Тер-Степанова, Минэк подготовит специальные законопроекты, позволяющие тестировать новую технологию. В самое ближайшее время проекты будут переданы в Правительство России для получения одобрения. Планируется, что нововведение позволить снизить процент хищения денежных средств со счетов россиян, пишут Известия.

Однако эксперты не уверены в эффективности новой технологии. Так партнер и руководитель направления по работе с операторами связи Deloitte в СНГ Антон Шульга считает, что эффективность подобной защиты будет иметь низкий уровень. Ведь мошенники очень гибко адаптируются под новые ограничения и с большой долей вероятности, со временем, смогут обойти и эту защиту. Также эксперт напомнил, что мобильные операторы уже имеют и используют собственные антифрод-системы.

Как ранее сообщал Капитал страны, банки потребовали от Центробанка право блокировать переводы граждан, которые покажутся им сомнительными.