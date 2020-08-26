Турция планирует сотрудничать с Россией по газу в Черном море

Запасы обнаруженного на шельфе Черного моря газового месторождения оцениваются в 320 млрд кубометров.

Министр финансов и казначейства Турции Берат Албайрак заявил, что турецкая сторона намерена сотрудничать с Россией, а способствовать сотрудничеству, по его словам, будет обнаруженное турецкими специалистами новое газовое месторождение на шельфе Черного моря. Министр подчеркнул, что Россия является надежным поставщиком газа. И выразил надежду, что открытие месторождения будет способствовать снижению стоимости газа, получаемого Турцией из-за рубежа, пишет РБК.

Напоминаем, что президент Турции Тайип Эрдоган сообщил о том, что на черноморском шельфе обнаружено крупное месторождение газа, запасы которого оцениваются в 320 млрд кубометров, а общая стоимость запасов может составить порядка $80 млрд.