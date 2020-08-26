Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
Главное Новости бизнеса Новости дня Аналитика Узнай, страна! Спецпроекты О нас
26 АВГ, 13:34 МСК
USD (ЦБ)    73,3633
EUR (ЦБ)    86,2532

26 АВГ, 13:34 МСК
USD (ЦБ)    73,3633
EUR (ЦБ)    86,2532
Коронавирус
Поиск на КС
16+

Турция планирует сотрудничать с Россией по газу в Черном море

26.08.2020 11:51
Комментарии
Турция планирует сотрудничать с Россией по газу в Черном море

Запасы обнаруженного на шельфе Черного моря газового месторождения оцениваются в 320 млрд кубометров.

Министр финансов и казначейства Турции Берат Албайрак заявил, что турецкая сторона намерена сотрудничать с Россией, а способствовать сотрудничеству, по его словам, будет обнаруженное турецкими специалистами новое газовое месторождение на шельфе Черного моря. Министр подчеркнул, что Россия является надежным поставщиком газа. И выразил надежду, что открытие месторождения будет способствовать снижению стоимости газа, получаемого Турцией из-за рубежа, пишет РБК.

Напоминаем, что президент Турции Тайип Эрдоган сообщил о том, что на черноморском шельфе обнаружено крупное месторождение газа, запасы которого оцениваются в 320 млрд кубометров, а общая стоимость запасов может составить порядка $80 млрд.

Комментировать (без регистрации)
Минприроды ожидает досудебного урегулирования ЧП под Норильском
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

В Белоруссии закончились не только доллары и евро, но и рубли

В Белоруссии закончились не только доллары и евро, но и рубли
Экономика

Еще одна страна отказалась от российского газа

Еще одна страна отказалась от российского газа
Экономика

США пригрозили России санкциями за отравление Навального

США пригрозили России санкциями за отравление Навального
Политика

Ученые предсказали, каким будет конец Вселенной

Ученые предсказали, каким будет конец Вселенной
Наука и технологии

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

В Поморье стартовало строительство крупнейшего на Крайнем Севере молочно-товарного комплекса

В Поморье стартовало строительство крупнейшего на Крайнем Севере молочно-товарного комплекса

В Кузбассе открыли крупнейший в мире техцентр БЕЛАЗ, создав 300 рабочих мест и побив рекорд Гиннесса

В Кузбассе открыли крупнейший в мире техцентр БЕЛАЗ, создав 300 рабочих мест и побив рекорд Гиннесса

Новости дня

12:22 Россиян хотят защитить от банковских мошенников Россиян хотят защитить от банковских мошенников
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
11:24 За сутки в России выявлено 4676 новых случаев инфицирования коронавирусом За сутки в России выявлено 4676 новых случаев инфицирования коронавирусом
10:58 Минприроды ожидает досудебного урегулирования ЧП под Норильском Минприроды ожидает досудебного урегулирования ЧП под Норильском
10:10 Названы регионы России с самым загрязненным воздухом Названы регионы России с самым загрязненным воздухом
09:43 Зеленский твердо намерен вернуть Крым Зеленский твердо намерен вернуть Крым
09:19 МИД: голословные обвинения по делу Навального являются оскорбительными МИД: голословные обвинения по делу Навального являются оскорбительными
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
25 АВГ, 20:59 Средиземноморская диета может снизить риск болезни Паркинсона Средиземноморская диета может снизить риск болезни Паркинсона

Узнай, страна!

12:59 В Поморье стартовало строительство крупнейшего на Крайнем Севере молочно-товарного комплекса В Поморье стартовало строительство крупнейшего на Крайнем Севере молочно-товарного комплекса
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
12:07 В Кузбассе открыли крупнейший в мире техцентр БЕЛАЗ, создав 300 рабочих мест и побив рекорд Гиннесса В Кузбассе открыли крупнейший в мире техцентр БЕЛАЗ, создав 300 рабочих мест и побив рекорд Гиннесса
25 АВГ, 16:42 На Ямале добыта первая нефть в северной части одного из самых крупных месторождений Арктики На Ямале добыта первая нефть в северной части одного из самых крупных месторождений Арктики
25 АВГ, 16:19 В Челябинской области запустили уникальное и единственное в РФ производство огнеупорных продуктов В Челябинской области запустили уникальное и единственное в РФ производство огнеупорных продуктов
25 АВГ, 14:59 Курганские машиностроители произвели беспилотный автокомплекс для тушения пожаров в опасных условиях Курганские машиностроители произвели беспилотный автокомплекс для тушения пожаров в опасных условиях
24 АВГ, 18:18 ТПП РФ: эксперимент по приему использованной упаковки требует серьезной подготовки ТПП РФ: эксперимент по приему использованной упаковки требует серьезной подготовки
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
24 АВГ, 13:18 В Воронежской области начали строить крупнейший в России утино-индюшиный мегакомплекс В Воронежской области начали строить крупнейший в России утино-индюшиный мегакомплекс
24 АВГ, 12:55 Из Москвы в Петербург отправился впервые за 60 лет новый круизный лайнер отечественного производства Из Москвы в Петербург отправился впервые за 60 лет новый круизный лайнер отечественного производства
24 АВГ, 12:23 Пензенские разработчики совершили прорыв в управлении боевыми роботами на основе нейросетей Пензенские разработчики совершили прорыв в управлении боевыми роботами на основе нейросетей
21 АВГ, 17:15 ТОП-10 достижений недели: как в РФ создавали мегакомплексы, непотопляемые амфибии, неубиваемые дроны ТОП-10 достижений недели: как в РФ создавали мегакомплексы, непотопляемые амфибии, неубиваемые дроны
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter