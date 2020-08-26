За сутки в России выявлено 4676 новых случаев инфицирования коронавирусом

Медики провели более 35 млн тестов на наличие COVID-19.

За прошедшие сутки на территории России было зафиксировано 4676 новых случаев инфицирования коронавирусом. Больше всего зараженных выявлено в Москве (640 случаев), в Санкт-Петербурге (181), Московской (143), Ростовской (130), Нижегородской (129) и Свердловской (122) областях.

Общее количество инфицированных коронавирусом в России достигло 970865 человек, выздоровело 786150, скончалось 16683.

Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с COVID-19 в Москве стабильна. При этом столичный градоначальник призвал москвичей соблюдать необходимые меры предосторожности до начала массовой вакцинации против коронавируса.