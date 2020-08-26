Минприроды ожидает досудебного урегулирования ЧП под Норильском

В досудебном урегулировании ситуации заинтересованы все стороны.

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин заявил, что в ведомстве ждут от Норникеля ответа по поводу досудебного урегулирования дела об экологической катастрофе в Норильске. При этом Кобылкин надеется, что Норникель даст положительный ответ и возместит причиненный вред без обращения в суд. В этом, отметил глава ведомства, заинтересованы как в Минприроды, так и в Норникеле, пишет Интерфакс.

Напоминаем, что 29 мая текущего года на ТЭЦ-3, принадлежащей Норникелю, произошел разлив порядка 21 тыс. тонн нефтепродуктов. Авария произошла из-за просадки бетонной площадки и разрушения резервуара. Нефтепродукты попали в почву и водоемы, вызвав экологическую катастрофу в регионе. Росприроднадзор оценил причиненный ущерб в 148 млрд рублей. В Норникеле не согласны с размером компенсации и собираются оспаривать ее в суде.