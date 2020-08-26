Названы регионы России с самым загрязненным воздухом

Первое место по загрязненности воздуха занимает Красноярский край.

Согласно отчету экспертов аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, российским регионом с самым высоким уровнем загрязнения воздуха является Красноярский край. За ним следуют Кемеровская область и Ханты-Мансийский АО, Башкортостан, Ямало-Ненецкий АО, Свердловская, Иркутская, Челябинская и Оренбургская области и Краснодарский край.

При этом, в России около трех четвертей всех загрязняющих веществ в атмосфере приходятся на предприятия, особенно металлургические, которым принадлежит 21% от всех выбросов предприятий, а одну четверть загрязняющих воздух веществ производят транспортные средства. В среднем, на одного россиянина приходится около 155 кг вредных выбросов в год, причем, в зависимости от региона, показатель колеблется в промежутке от 23 кг до 1,6 т, пишет РБК.

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