Зеленский твердо намерен вернуть Крым

Президент Украины выразил уверенность, что рано или поздно Крым вернется в состав Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что страна вернет себе Крымский полуостров. Тем не менее, Зеленский указал, что до настоящего времени не существует "твердой площадки", на которой происходило бы международное обсуждение возврата Крыма под юрисдикцию Украины. Также Зеленский высказал свое разочарование тем фактом, что вопрос принадлежности полуострова не обсуждается во время встреч в "нормандском формате", а все обсуждения касаются исключительно проблемы на Востоке Украины. Президент заявил, что проблемы Крыма и Донбасса находятся на "одном уровне", хотя лично для него конфликт на востоке страны стоит "во главе угла", так как там гибнут люди, пишет ТАСС.

Как ранее сообщал Капитал страны, президент Украины Владимир Зеленский посоветовал белорусскому лидеру Александру Лукашенко провести новые президентские выборы в стране.