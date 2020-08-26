МИД: голословные обвинения по делу Навального являются оскорбительными

В МИД обратили особое внимание на поспешность сделанных Западом выводов об отравлении Алексея Навального.

Департамент информации и печати МИД России заявил, что обвинения России в отравлении оппозиционера Алексея Навального являются голословными и оскорбительными. Такое заявление появилось на официальном сайте МИДа после прошедшей встречи с первым заместителем госсекретаря США Стивеном Бигэном. В ведомстве указали на недопустимость подобных обвинений, обратив внимание на их подозрительную поспешность.

Также, в МИД отметили, что считают "глубоко оскорбительными" все обвинения в адрес омских врачей в попытке сокрытия информации о состоянии Навального. В заявлении отмечено, что врачи спасли оппозиционеру жизнь вовремя оказав квалифицированную помощь. Омская больница передала все данные по состоянию Алексея Навального немецким коллегам, которые, как надеются в ведомстве, проявят"столь же профессиональный подход и не допустят использования результатов их лабораторных исследований в каких-либо политизированных целях", пишет ТАСС.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что дело с отравлением Алексея Навального может быть провокацией ЕС против России.