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Средиземноморская диета может снизить риск болезни Паркинсона

25.08.2020 20:59
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Средиземноморская диета может снизить риск болезни Паркинсона

У людей, которые едят здоровую пищу, снижается вероятность развития комплекса симптомов, которые могут предшествовать болезни Паркинсона.

Согласно новому исследованию, люди, которые строго следовали средиземноморской диете с высоким содержанием фруктов, овощей, бобовых, рыбы, цельнозерновых и ненасыщенных жиров, имели меньше шансов на развитие ранних симптомов болезни Паркинсона по сравнению с теми, кто придерживался менее здоровой диеты. К таким результатам пришли ученые из Гарвардской школы общественного здравоохранения Т.Х. Чана в своем новом исследовании.

Хотя болезнь Паркинсона наиболее известна симптомами, связанными с движением, такими как тремор, ранние симптомы могут включать запор, чрезмерную дневную сонливость и депрессию.

Исследователи изучили данные о состоянии здоровья 47 679 медработников - участников исследования, и данные их последующего исследования, спустя 20 лет. Они сравнили диеты участников со средиземноморской диетой, а также оценили то, что они ели, с помощью индекса альтернативного здорового питания.

В целом, вероятность развития множественных ранних симптомов Паркинсона в течение 20 лет у людей, которые попали в верхние 20% по качеству диеты, на треть меньше, чем у людей из нижних 20%, пишет US News & World Report.

Ведущий автор Саманта Молсберри, научный сотрудник, работающая в докторантуре Школы, заявила что, хотя новые результаты не доказывают, что диета влияет на риск болезни Паркинсона, есть основания полагать, что здоровое питание может обладать защитным мехнизмом, поскольку снижает воспаление в организме. По ее словам, у такого режима питания нет обратной стороны.

«Я думаю, что это еще одна причина, чтобы побудить людей придерживаться здоровой диеты», - подводит итог Молсберри.

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