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Преодоление шума через наложение порядка

25.08.2020 20:37
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Преодоление шума через наложение порядка

Согласно новому исследованию Университета Квинсленда (UQ) и Университета Гриффита, информация может успешно передаваться по шумным каналам с помощью квантовой механики.

Мы все знаем, что невозможно сделать снимок сквозь густой дым или туман - физики сказали бы: «невозможно передать информацию через полностью зашумленный канал».

Но физик доктор Жаки Ромеро из Центра передового опыта для инженерных квантовых систем UQ сказал, что вы можете это сделать, если используете квантовую механику, а точнее принцип, называемый «суперпозиция порядка».

«Это еще один пример квантовой физики, помогающей классической коммуникации», - сказал д-р Ромеро. «Обычно никакая информация не может передаваться по одному полностью зашумленному каналу, не говоря уже о двух полностью зашумленных каналах. Но с помощью квантовой механики добавление второго канала на самом деле обеспечивает способ успешно передавать информацию. Мы показываем, что, комбинируя зашумленные каналы так, что вы не знаете, какой зашумленный канал был применен первым, становится возможным передавать некоторую информацию».

Студент UQ и участник исследования Каумудибикаш Госвами говорит, что если вы отправляете информацию через два шумных средства массовой информации A и B, вы обычно думаете о том, чтобы делать это в определенном порядке: либо отправить информацию через A, затем через B, или наоборот.

«Квантовая суперпозиция порядка означает, что мы теряем представление о порядке событий или о том, что одно событие вызывает другое», - объясняет Госвами. «Это то, что позволяет нам успешно передавать информацию по зашумленным каналам. Что еще более удивительно, если одна среда не содержит шумов, то суперпозиция порядка может полностью свести к нулю влияние другой среды с шумами, что приведет к идеальной передаче информации».

Это открытие может быть полезно при спутниковой связи, а также при обмене секретами, пишет phys.org.

Как ранее сообщал Капитал страны, ученые создали лучший в мире экран, совершив прорыв в технологии синих квантовых точек.

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