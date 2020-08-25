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В России организуют контроль за действиями коллекторов

25.08.2020 20:01
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В России организуют контроль за действиями коллекторов

Организовать надзор за коллекторами и микрофинансовыми организациями поручил глава России Владимир Путин.

Во время совещания с главой Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрием Аристовым, президент России Владимир Путин отметил, что нужно установить жесткий надзор за работой коллекторов по взысканию долгов россиян. Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас считает поручение главы государства своевременным отмечая, что данное решение послужит обеспечению законности. Клишас полностью поддержал деятельность ФССП по надзору за коллекторами, в том числе и разработку Минюстом России специального законопроекта, который будет направлен на обеспечение контроля за микрофинансовыми организациями по взысканию долгов с граждан страны.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин принял решение уволить заместителя главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Владимира Бурыкина.

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