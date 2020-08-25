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Ученые обнаружили прекрасно сохранившийся метеорит в Антарктиде

25.08.2020 19:27
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Ученые обнаружили прекрасно сохранившийся метеорит в Антарктиде

Группа японских и бельгийских ученых находилась в экспедиции в Антарктиду в 2012 году. Команда обнаружила нечто удивительное, лежащее на снегу, покрывающем континент - метеорит размером с мяч для гольфа.

Найденный метеорит получил официальное название Asuka 12236, и, несмотря на довольно небольшой размер, он оказался одним из наиболее хорошо сохранившихся метеоритов такого типа, из когда-либо обнаруженных.

В Центре космических полетов Годдарда ученые НАСА в конечном итоге смогли получить в свои руки небольшой фрагмент примитивных метеоритов, обрабатывающих и декодирующих информацию внутри. После обработки небольшой части метеорита в лаборатории ступкой и пестиком они суспендировали аминокислоты из древней пыли в водном растворе. Они загрузили жидкость в машину, предназначенную для разделения молекул по массе и идентификации каждого вида.

Команда обнаружила, что внутри метеорита было множество аминокислот. В состав молекул входили аспарагиновая и глутаминовая кислоты, две из 20 аминокислот, которые образуют различные структуры, из которых состоят белки.

Эти белки критически важны для жизни на Земле. Исследователи обнаружили, что метеориты полны того, что команда называет левыми аминокислотами, предшественниками жизни, что, по их мнению, может объяснить, почему жизнь на Земле имеет тенденцию использовать только левосторонние аминокислоты. Если посмотреть на временную шкалу Солнечной системы, то Аска 12236 подходит к самому началу, и некоторые ученые полагают, что метеорит мог появиться раньше Солнечной системы.

Аска 12236 настолько хорошо сохранилась, потому что подвергалась воздействию очень небольшого количества воды или тепла, когда еще была частью астероида и позже. Это было установлено, потому что, хотя в метеорите много металлического железа внутри, это железо не заржавело, что указывает на то, что метеорит подвергся воздействию кислорода и воды. Он также наполнен силикатными минералами, которые, по мнению ученых, образовались в древних звездах, которые умерли до того, как начало формироваться Солнце. Силикаты обычно разрушаются водой и не встречаются в менее хорошо сохранившихся метеоритах, пишет SlashGear.

Ранее американские ученые рассказали, как жизнь могла мигрировать во Вселенной.

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